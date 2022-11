Torcedores movimentam bares de Apucarana para ver estreia do Brasil

Da Redação

Na expectativa da estreia da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, 2022, torcedores lotam os bares e lanchonetes de Apucarana, nesta tarde de quinta-feira (24), e comemoram os dois primeiros gols no Mundial. Durante a partida, a equipe de reportagem do TNOnline foi até alguns pontos de maior movimento da cidade e flagrou a galera.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Comércio de Apucarana



A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, que joga nesta quinta-feira (24) contra a Sérvia, impulsionou as vendas do comércio de Apucarana, norte do Paraná. Nesta quarta-feira (23), lojistas registraram uma grande procura por camisetas do Brasil e adereços nas cores verde e amarelo. A expectativa dos comerciantes é que a competição ajude a incrementar ainda mais o faturamento juntamente com as vendas para o Natal.

