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Torcedores lotam bares de Apucarana na estreia do Brasil

Mesmo com a chuva e o frio, moradores se reuniram para apoiar a equipe nacional na busca pelo título de 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 21:49:06 Editado em 13.06.2026, 21:49:09
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Torcedores lotam bares de Apucarana na estreia do Brasil
Autor Estreia do Brasil ocorreu neste sábado (13) - Foto: Gabriela Jacuboski

A busca pelo hexacampeonato começou e, com ela, o clima festivo tomou conta de Apucarana (PR). Neste sábado (13), torcedores lotaram os bares e restaurantes da cidade para acompanhar a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Nem mesmo a chuva e as temperaturas mais baixas afastaram o público.

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O setor gastronômico e de entretenimento é um dos maiores beneficiados pelo evento. João Paulo de Souza, de 41 anos, proprietário de um restaurante instalado na Rua Oswaldo Cruz, destacou que a animação dos clientes era evidente desde as primeiras horas do dia. O empresário projeta que o torneio gere um aumento no faturamento. "A expectativa é que seja de 30% a 40% nesse cenário. Vai ser muito bom", comentou.

Para os apaixonados por futebol, o momento é de alta expectativa e de superar antigas frustrações. O estagiário Vitor Bertolin, de 21 anos, descreve o esporte como uma de suas maiores paixões. Fã do atacante Neymar e marcado pela eliminação sofrida para a Croácia em 2022, ele espera que a atual edição tenha um desfecho vitorioso. Apesar de apontar Espanha, Portugal e França como seleções muito fortes, Vitor garantiu que o Brasil tem um bom conjunto. "Estas três seleções têm bons jogadores, mas eu acredito que o nosso conjunto pode ser bom. Eu acredito que a gente é Brasil e não temos que baixar a cabeça para ninguém", disse.

Essa mesma esperança é o que motiva a estudante de direito Eloá Mendes Simonetti, de 19 anos. Reunida com um grupo de amigos em um dos muitos bares da cidade, ela ressaltou que a energia da Copa no Brasil é incomparável. Embora sua primeira lembrança do torneio seja a derrota por 7 a 1 em 2014, a jovem confia que 2026 será o ano do hexa. "Agora a gente está aqui nessa expectativa para o Brasil ser hexa. Estou muito ansiosa pra dar certo", afirmou.

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