Torcedores de Apucarana dão pitaco após convocação de Tite; assista

Convocação do lateral Daniel Alves foi bastante criticada

Depois de quatro anos e meio, mais uma edição da Copa do Mundo está chegando e os torcedores da seleção brasileira estão animados com a fase da equipe às vésperas do mundial. Apesar disso, após a convocação do treinador Tite, os torcedores não deixaram fazer o que sabem de melhor: dar pitaco. Veja o vídeo abaixo.

Na última segunda-feira (7), o técnico na seleção canarinho divulgou a lista dos 26 nomes que defenderão o Brasil no maior campeonato de futebol. Sem muitas surpresas, Tite chamou atletas que vinham sendo convocados para amistosos com frequência, porém, um deles chamou bastante a atenção da torcida: o lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México.

O defensor, de 39 anos, havia ficado de fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da Copa no Catar. Além disso, o time mexicano foi eliminado do campeonato nacional há 2 meses. "O critério do Daniel Alves premia qualidade técnica individual, aspecto físico e mental", disse Tite sobre a escolha.

Em Apucarana, a revolta não é diferente. Aliás, a insatisfação com a convocação do lateral é quase unânime entre os torcedores. Em um encontro de boleiros na associação dos Veteranos Atlético Clube de Apucarana (Vaca), os apucaranenses se dizem ansiosos com a competição, mas irritados com a escolha do lateral.

O médico Guilherme Storer não deixou de mostrar sua revolta com a convocação de Tite para a competição. “Acho que teve alguns absurdos, o Daniel Alves não tinha sentido ser convocado, temos vários laterais melhores que ele, o próprio Fagner do Corinthians ou até o Rodnei do Flamengo. Talvez ele tenha sido convocado para tocar pandeiro no ônibus”, palpitou.

O apucaranense Lucas Sardagna conta que, quando acompanhava a convocação da seleção ao vivo, chegou a parar de comer ao ouvir o nome do lateral brasileiro. “Estava em casa almoçando e cada nome ia pensando de quem vai ou não. Mas de surpresa, só mesmo na hora que quando falou o nome, que parei até de comer, foi o Daniel Alves mesmo, e fiquei surpreso com o Martinelli, foi um nome que eu não esperava”, disse o advogado.

Para o produtor rural e presidente Vaca, Bernardo Jorge, a seleção brasileira é a grande favorita para a conquista do hexacampeonato. “O time é bem mais forte do que a da passada. Acho que o Brasil está num padrão superior ao restante. Os europeus são muito irregulares. Nem a França, a última campeã, se mostra com superioridade sobre os outros e acho que a Argentina é a segunda força”, opinou.

O estudante Felipe Sardagna acredita que, apesar de sua insatisfação com Daniel Alves no elenco, o Brasil vem melhor comparado à última Copa. “No geral achei que a convocação foi acertada, tirando o Daniel Alves, colocaria o Firmino no lugar do Martinelli. Estou confiante, acredito que é um elenco bem mais forte e completo do que 2018, a expectativa é alta, acho que dessa vez o hexa vem. Com os desfalques na França, acho que o Brasil é o favorito”, comentou.

Confira a lista de convocados pelo Tite

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton;

Laterais: Alex Sandro, Daniel Alves, Danilo e Alex Telles;

Zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Bremer.

Meio-campistas: Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro;

Atacantes: Vinicius Junior, Neymar, Raphinha, Antony, Richarlison, Rodrygo, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Pedro.

