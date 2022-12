"Toque de recolher" em Apucarana assusta moradores; entenda

Da Redação

Fato seria em represália ao assassinato de um homem que ocorreu na última sexta-feira

Um áudio que circula em grupos de mensagens está aterrorizando moradores de Apucarana desde o fim de semana, alertando para um suposto "toque de recolher" em determinados bairros da cidade, em represália ao assassinato de um homem que ocorreu na última sexta-feira, 16. Comando da Polícia Militar (PM) de Apucarana afirma que "não há nada oficial".

Quatro homens armados invadiram uma lanchonete no final da tarde de sexta-feira no Jardim Ponta Grossa, e executaram a tiros um homem de 36 anos, identificado como Vanildo Augusto da Silva. Outro homem que estava no local na companhia da vítima também foi baleado. Várias pessoas estavam no estabelecimento no momento do crime, incluindo várias crianças. (Veja o vídeo abaixo).

Na mensagem compartilhada, uma mulher alerta moradores de diversos bairros a não saírem para as ruas à noite, e até comerciantes a manterem as portas fechadas.

"Pessoal do Marissol, Vale Verde, Ponta Grossa, Jardim América, Sumatra, Fariz Gebrim e Solo Sagrado (...), quem mora nesses bairros, conhece alguém, tem parente, avisa para não sair na rua depois que escurecer (...) os caras vão estar de carro, fuzilando quem estiver na rua", diz um trecho da gravação.

Em outro áudio, uma outra mulher garante que não é brincadeira, e que os "caras" citados estariam armados de metralhadoras.

Ouça a mensagem que está circulando:

O que diz a polícia

A reportagem entrou em contato com o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, para comentar o caso, Tenente Coronel Marcos José Facio, que afirmou que a parte investigativa está por conta da Polícia Civil. "Não posso falar que é fake (o áudio). Mas quem tem sistema de investigação após o crime, é a Polícia Civil. Não temos nada oficial", disse.

A reportagem também entrou em contato com o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Felipe Ribeiro Rodrigues, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O crime

A vítima, conhecida pelo apelido de Jacaré, estava em uma mesa na companhia de mais sete pessoas, incluindo três crianças, quando os atiradores chegaram. Ele foi atingido por cerca de 15 disparos. O crime foi gravado pelo sistema de segurança do estabelecimento, localizado na Avenida Mato Grosso.

A execução aconteceu por volta das 17h30, quando pelo menos 20 pessoas, incluindo várias crianças, estavam no estabelecimento. Com a chegada dos atiradores, os clientes correm e derrubam mesas, enquanto outros tentam se proteger dos atiradores que aparentam estar armados de pistolas. As imagens mostram ainda a fuga dos atiradores, que correm para um carro branco estacionado próximo ao local. Veja:

