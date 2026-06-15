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18ª EDIÇÃO

Top de Marcas premia empresas mais lembradas em Apucarana

Em um cenário de consumidores cada vez mais seletivos, pesquisa revela as empresas que conseguiram transformar presença em lembrança

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 14:23:52 Editado em 15.06.2026, 14:23:45
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Top de Marcas premia empresas mais lembradas em Apucarana
Autor Top Marcas completa 18 anos - Foto: Divulgação

A força de uma marca não está apenas no que ela vende, mas na capacidade de permanecer presente na memória das pessoas. É justamente essa conexão entre empresas e consumidores que será celebrada nesta quinta-feira (18), durante a cerimônia da 18ª edição do Top de Marcas Apucarana, tradicional pesquisa de lembrança espontânea do município.

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Realizada há 18 anos consecutivos, a pesquisa acompanha a evolução das marcas que conquistam espaço na mente dos apucaranenses e se destacam em seus segmentos de atuação. A metodologia é baseada em uma pergunta simples e direta: “Qual a marca que você mais lembra quando pensa em...?”. A partir das respostas espontâneas, sem qualquer estímulo ou apresentação de opções, é possível identificar as empresas que alcançaram maior presença na memória do público.

A edição 2026 da pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e março e avaliou 60 segmentos de mercado distribuídos em 10 categorias de negócios, além da categoria Top Marcas Corporativas. Ao todo, foram entrevistados 400 moradores das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro de Apucarana. A amostra foi definida com base em critérios de sexo, idade, escolaridade, renda e região de moradia, seguindo parâmetros do IBGE e garantindo um nível de confiança de 95%.

Segundo Cláudia Romariz, fundadora do Top de Marcas, a lembrança espontânea continua sendo um dos mais importantes indicadores de força de marca. “Mais do que vender produtos ou serviços, as empresas precisam construir confiança, gerar identificação e permanecer relevantes ao longo do tempo. As marcas vencedoras demonstram justamente essa capacidade de criar conexões genuínas com seus consumidores”, destaca.

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O reconhecimento ocorre em um momento em que o ambiente de negócios exige cada vez mais diferenciação. Com consumidores mais seletivos, transformações tecnológicas aceleradas e um mercado cada vez mais competitivo, a visibilidade e a reputação tornaram-se ativos estratégicos para empresas de todos os portes.

Estudos apontam que marcas com forte reconhecimento local tendem a apresentar maior capacidade de retenção de clientes e maior resistência em períodos de instabilidade econômica. Em um cenário marcado pela transformação digital e pela ampliação dos canais de comunicação, permanecer na memória do consumidor representa uma vantagem competitiva cada vez mais relevante.

A cerimônia de premiação reunirá empresários, lideranças, profissionais de marketing e representantes das marcas vencedoras em uma noite de celebração e reconhecimento. O evento acontece no dia 18 de junho no Clube de Campo Água Azul e marcará a divulgação oficial dos resultados da pesquisa.

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Na sexta-feira, dia 19 de junho, os resultados completos estarão disponíveis para consulta no site www.topdemarcas.com.br. Na mesma data, circulará a Revista Top de Marcas Apucarana, encartada no jornal Tribuna do Norte, trazendo reportagens especiais, análises dos resultados e o desempenho das marcas vencedoras da edição 2026.

Mais do que uma premiação, o Top de Marcas tornou-se um retrato da relação construída entre empresas e consumidores ao longo de quase duas décadas, revelando quais organizações conseguiram transformar presença em lembrança, confiança em preferência e reconhecimento em valor.

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