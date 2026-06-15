Top de Marcas premia empresas mais lembradas em Apucarana

A força de uma marca não está apenas no que ela vende, mas na capacidade de permanecer presente na memória das pessoas. É justamente essa conexão entre empresas e consumidores que será celebrada nesta quinta-feira (18), durante a cerimônia da 18ª edição do Top de Marcas Apucarana, tradicional pesquisa de lembrança espontânea do município.

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Realizada há 18 anos consecutivos, a pesquisa acompanha a evolução das marcas que conquistam espaço na mente dos apucaranenses e se destacam em seus segmentos de atuação. A metodologia é baseada em uma pergunta simples e direta: “Qual a marca que você mais lembra quando pensa em...?”. A partir das respostas espontâneas, sem qualquer estímulo ou apresentação de opções, é possível identificar as empresas que alcançaram maior presença na memória do público.

A edição 2026 da pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e março e avaliou 60 segmentos de mercado distribuídos em 10 categorias de negócios, além da categoria Top Marcas Corporativas. Ao todo, foram entrevistados 400 moradores das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro de Apucarana. A amostra foi definida com base em critérios de sexo, idade, escolaridade, renda e região de moradia, seguindo parâmetros do IBGE e garantindo um nível de confiança de 95%.

Segundo Cláudia Romariz, fundadora do Top de Marcas, a lembrança espontânea continua sendo um dos mais importantes indicadores de força de marca. “Mais do que vender produtos ou serviços, as empresas precisam construir confiança, gerar identificação e permanecer relevantes ao longo do tempo. As marcas vencedoras demonstram justamente essa capacidade de criar conexões genuínas com seus consumidores”, destaca.

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O reconhecimento ocorre em um momento em que o ambiente de negócios exige cada vez mais diferenciação. Com consumidores mais seletivos, transformações tecnológicas aceleradas e um mercado cada vez mais competitivo, a visibilidade e a reputação tornaram-se ativos estratégicos para empresas de todos os portes.

Estudos apontam que marcas com forte reconhecimento local tendem a apresentar maior capacidade de retenção de clientes e maior resistência em períodos de instabilidade econômica. Em um cenário marcado pela transformação digital e pela ampliação dos canais de comunicação, permanecer na memória do consumidor representa uma vantagem competitiva cada vez mais relevante.

A cerimônia de premiação reunirá empresários, lideranças, profissionais de marketing e representantes das marcas vencedoras em uma noite de celebração e reconhecimento. O evento acontece no dia 18 de junho no Clube de Campo Água Azul e marcará a divulgação oficial dos resultados da pesquisa.

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Na sexta-feira, dia 19 de junho, os resultados completos estarão disponíveis para consulta no site www.topdemarcas.com.br. Na mesma data, circulará a Revista Top de Marcas Apucarana, encartada no jornal Tribuna do Norte, trazendo reportagens especiais, análises dos resultados e o desempenho das marcas vencedoras da edição 2026.

Mais do que uma premiação, o Top de Marcas tornou-se um retrato da relação construída entre empresas e consumidores ao longo de quase duas décadas, revelando quais organizações conseguiram transformar presença em lembrança, confiança em preferência e reconhecimento em valor.