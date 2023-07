Top de Marcas premia empresas líderes na pesquisa; assista

A Top de Marcas Apucarana, no norte do Paraná, que anualmente pesquisa as marcas mais lembradas pelos apucaranenses, premiou as empresas vencedoras em evento realizado no clube Água Azul. A pesquisa iniciada em 2009, completou 15 anos, realizando uma única pergunta: Qual a marca que primeiro vem a sua memória quando pensa nos diferentes segmentos de mercado?

Segundo a idealizadora da pesquisa, a empresária e jornalista Claudia Romariz, são 58 segmentos pesquisados nas áreas da alimentação, saúde, comunicação, imóveis, entre outros.

"Faz 15 anos que a gente mapeia a lembrança de marca percebida pela população de Apucarana. Vamos a campo com entrevistas presenciais divididas por cota, faixa etária, sexo, taxa de renda, escolaridade e região de moradia. Isso tudo para que a amostragem seja representativa pelo perfil de entrevistamos", explica.

Segundo a empresária, o resultado tem vantagem significativa e competitiva para as empresas mais lembradas. "Ser lembrado significa ser percebido pelas pessoas que ouviram o que você tem a dizer, significa que a empresa construiu uma boa reputação", destaca.

Algumas marcas seguem invictas nesse podium, alcançando liderança em todas as pesquisas realizadas, como é o caso da Farmácia Saúde. “A palavra é agradecimento, agradecer a todos que lembram da nossa marca que está em Apucarana há 33 anos”, ressalta o representante da empresa, Dener Cristian Alves.

Outra empresa que recebeu o prêmio pela 15ª vez consecutiva foi a Autoescola Guarani, representada pela empresária Regina Galerini do Nascimento. “Recebemos o prêmio pela 15 vez sendo os mais escolhidos e mais votados em Apucarana. É algo muito importante para nossa equipe que está se esforçando e buscando melhorar cada vez mais”, comemora.

No ramo imobiliário, a empresa mais lembrada foi a J. Mareze, representada pelo empresário João Eduardo Mareze. Segundo ele, o prêmio ganhou uma importância especial neste ano, que foi o primeiro sem a presença do fundador da imobiliária, José Marcos Mareze.

"Esse ano temos uma importância especial, além do reconhecimento da marca é um reconhecimento profundo pelo trabalho do meu pai José Marcos Mareze. Tivemos a perda dele ano passado e esse ano tem um significado especial. Quero agradeceu a ele por todo o trabalho feito, por todo o direcionamento, agradecer a Deus e agradecer Apucarana pelo reconhecimento”, disse emocionado.

TRIBUNA DO NORTE

O Grupo Tribuna foi um dos maiores ganhadores do prêmio Top de Marcas Apucarana, no norte do Paraná. A pesquisa é realizada anualmente e afere a lembrança espontânea de marcas na memória do apucaranense. O site TNOnline venceu em três categorias. Na categoria Site de Notícias Local, o portal foi lembrado por 57,3% dos apucaranenses, percentual cinco vezes maior do que o alcançado pelo segundo colocado, que foi lembrado por 11% dos entrevistados. O índice também conferiu ao portal de notícias o prêmio Top Performance, pelo melhor desempenho entre todas as marcas líderes na pesquisa, considerando a diferença percentual das marcas em 2022 e os índices conquistados em 2023.

Neste ano, a pesquisa Top de Marcas completou 15 anos perguntando aos apucaranenses: Qual a marca que primeiro vem a sua memória quando pensa nos diferentes segmentos de mercado?. A premiação foi realizada na quinta-feira (29), no clube Água Azul.

