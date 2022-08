Tombamento de carreta é registrado no Contorno Sul de Apucarana

Da Redação

Uma carreta tombou na tarde desta quinta-feira (18), no Contorno Sul de Apucarana, no norte do Paraná. Conforme informações apuradas no local, o motorista do veículo não teve ferimentos graves, mas foi encaminhado para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente aconteceu por volta das 14 horas, próximo ao Paradise Motel.

fonte: Fernanda Neme/TNonline Motorista perdeu controle da direção e carreta tombou

O veículo estava carregado com milho e seguia do Mato Grosso com destino a Castro nos Campos Gerais do Paraná. Outro caminhoneiro que trafegava pelo contorno presenciou o acidente e prestou socorro ao motorista da carreta. Ele disse que o condutor perdeu controle da direção metros antes do local onde ocorreu o tombamento.

Além do Samu, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local do acidente e as causas devem ser investigadas.

ACIDENTE COM MORTE

Também nesta quinta-feira (18), uma pessoa morreu após acidente entre Ortigueira e Mauá da Serra, na BR-376. A vítima fatal dirigia uma carreta scania que invadiu a pista contrária e depois tombou para fora da rodovia. O acidente ocorreu por volta das 12 horas, no quilômetro 323.

O condutor chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal e pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana, no entanto morreu a caminho do hospital.

A Polícia Civil de Ortigueira e a PRF estiveram no local do acidente. Clique aqui e saiba mais.



