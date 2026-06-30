Tombamento de caminhão é registrado na PR-170 em Apucarana

Um tombamento de caminhão quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (30), na rodovia PR-170, em Apucarana. O veículo, que transportava uma carga de produtos lácteos, tombou às margens da pista e quase atingiu um homem que consertava um carro às margens da rodovia. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

- LEIA MAIS: Apucarana registra segunda morte do ano por Influenza A



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O tombamento ocorreu a poucos metros de um grupo de moradores de Apucarana, que aguardavam o conserto do carro após uma falha mecânica. O motorista do carro de passeio relatou que estava à beira da estrada quando ouviu gritos de alerta e percebeu o caminhão desgovernado vindo em sua direção, tendo apenas o tempo de correr para escapar.

De acordo com o relato do motorista do caminhão aos socorristas, ele precisou desviar de uma carreta que trafegava no sentido contrário e invadiu parcialmente a sua faixa. A manobra forçou o veículo para fora da via, caindo em uma valeta antes de virar completamente. Logo após o susto inicial, o motorista do carro de passeio prestou auxílio ao caminhoneiro, de 42 anos, que conseguiu sair ileso do acidente.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline











