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ACIDENTE

Tombamento de caminhão é registrado na PR-170 em Apucarana

Veículo de carga quase atingiu homem que estava no acostamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 18:36:46 Editado em 30.06.2026, 18:42:38
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Tombamento de caminhão é registrado na PR-170 em Apucarana
Autor Caminhão tombou às margens da rodovia - Foto: REPRODUÇÃO

Um tombamento de caminhão quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (30), na rodovia PR-170, em Apucarana. O veículo, que transportava uma carga de produtos lácteos, tombou às margens da pista e quase atingiu um homem que consertava um carro às margens da rodovia. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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O tombamento ocorreu a poucos metros de um grupo de moradores de Apucarana, que aguardavam o conserto do carro após uma falha mecânica. O motorista do carro de passeio relatou que estava à beira da estrada quando ouviu gritos de alerta e percebeu o caminhão desgovernado vindo em sua direção, tendo apenas o tempo de correr para escapar.

De acordo com o relato do motorista do caminhão aos socorristas, ele precisou desviar de uma carreta que trafegava no sentido contrário e invadiu parcialmente a sua faixa. A manobra forçou o veículo para fora da via, caindo em uma valeta antes de virar completamente. Logo após o susto inicial, o motorista do carro de passeio prestou auxílio ao caminhoneiro, de 42 anos, que conseguiu sair ileso do acidente.


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Tombamento de caminhão é registrado na PR-170 em Apucarana
AutorFoto: Gabriela Jacuboski / TNOnline




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