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SUSTO

Toldo cai sobre ponto de ônibus durante ventania no centro de Apucarana

Caso foi registrado na tarde deste sábado; testemunhas afirmaram que ninguém ficou ferido

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 17:25:34 Editado em 02.05.2026, 17:25:29
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Toldo cai sobre ponto de ônibus durante ventania no centro de Apucarana
Autor Toldo caiu sobre ponto de ônibus em Apucarana - Foto: Reprodução

Uma forte ventania durante o começo da tarde deste sábado (2) derrubou um toldo sobre o ponto de ônibus localizado na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana (PR), próximo ao supermercado Molicenter.

-LEIA MAIS: Frente fria traz chuva e Defesa Civil emite alerta para queda de temperatura para o PR

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Um vídeo registrado por um leitor mostra o toldo - antes instalado em cima do ponto, e em frente a um estabelecimento comercial - caído em parte da rua e sobre o ponto de ônibus. Apesar do susto, ninguém se feriu, de acordo com populares que presenciaram a queda.

Ainda segundo testemunhas, a lona já foi retirada daquele local.

Frente fria

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Paraná sob alerta amarelo, prevendo que o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil traz chuvas, ventos fortes e risco de queda de granizo ao Paraná neste sábado (2).

Além das tempestades, a Defesa Civil estadual emitiu um aviso para uma queda brusca de temperatura a partir de domingo (3), que mudará drasticamente o cenário climático em diversas regiões paranaenses.

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Apucarana Defesa Civil meteorologia toldo ventania
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