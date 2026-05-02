Toldo cai sobre ponto de ônibus durante ventania no centro de Apucarana

Uma forte ventania durante o começo da tarde deste sábado (2) derrubou um toldo sobre o ponto de ônibus localizado na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana (PR), próximo ao supermercado Molicenter.

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Um vídeo registrado por um leitor mostra o toldo - antes instalado em cima do ponto, e em frente a um estabelecimento comercial - caído em parte da rua e sobre o ponto de ônibus. Apesar do susto, ninguém se feriu, de acordo com populares que presenciaram a queda.

Ainda segundo testemunhas, a lona já foi retirada daquele local.

Frente fria



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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Paraná sob alerta amarelo, prevendo que o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil traz chuvas, ventos fortes e risco de queda de granizo ao Paraná neste sábado (2).

Além das tempestades, a Defesa Civil estadual emitiu um aviso para uma queda brusca de temperatura a partir de domingo (3), que mudará drasticamente o cenário climático em diversas regiões paranaenses.