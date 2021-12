Da Redação

Todos os policiais do10º BPM estão totalmente imunizados

O 10º Batalhão de Polícia Militar, num esforço conjunto com os profissionais da saúde do município de Apucarana, imunizou todos os policiais militares pertencentes à unidade com a dose de reforço da vacina contra o coronavírus.

Com a dose de reforço, os policiais poderão trabalhar com mais segurança em relação ao vírus, assegurando maior proteção a ele próprio, familiares de seu convívio e até mesmo à comunidade, no momento do atendimento de ocorrências., informou o 10º BPM.