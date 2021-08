'Toda sexta é importante para nós, bruxas', diz apucaranense

Da Redação

Apesar da sexta-feira 13 ser lembrada por ser uma data associada ao "mau agouro” e aos filmes de terror, algumas pessoas acreditam que dia este dia pode trazer boas energias. Um exemplo é a estudante de Psicologia e taróloga, Lara Vitória Martins, 18 anos, quese considera bruxa há um ano e meio, e acredita que a data é sinônimo de amor.

"Toda sexta feira é importante para nós, bruxas. Hoje é dia de Vênus e celebramos o amor. A sexta-feira 13 ainda traz um ar místico para todos nós, mesmo que seja ou não supersticiosos. Então, eu adoro esse clima. Por coincidência, hoje, dia 13 de agosto, é dia da Deusa Hécate e muitas bruxas irão celebrar a data", explica a apucaranense.

Lara conta que joga tarô e simpatiza com a bruxaria e com a religião Wicca. "Me apaixonei por tudo jogando tarô. Porém, você pode se identificar como bruxa por vários meios. A conexão que sente com a natureza é uma delas. Além disso, fazer chás com ervas naturais é uma característica bruxa. Todos temos um pouquinho disso dentro de nós", ressalta.

Para a taróloga, bruxaria também é autoconhecimento e história. "Ser bruxa é querer conhecer raízes como mulheres, saber da história de mulheres do passado, que acreditavam no poder da natureza, de deuses e também da nossa intuição", comenta. Sobre as superstições, Lara diz que sopra canela todos dias em sua casa e também não passa debaixo de escada. "Traz prosperidade e renovação pro mês que vai começar", acrescenta.

Sexta-feira 13

Qual o significado do número 13? O 1 simboliza coragem, iniciativa e disposição para correr riscos. Já o 3, representa a autoconfiança e o otimismo de acreditar no melhor da vida, além da reação de leveza e liberdade que acompanha essa atitude positiva perante os desafios.

Os dois números gostam de viver livremente e não apreciam dar satisfações do que querem fazer e do que efetivamente fazem. Por que detestam ser mandados e seguir regras.

Superstições

1. Desça da cama com o pé direito

2. Não olhar para gato preto



3. Cuidado com o espelho



4. Não passar debaixo da escada

5. Não abra um guarda-chuva em lugares fechados



6. Não sirva refeições para 13 pessoas



7. Não deixe o pente ou a escova cair



8. Na dúvida, bata três vezes na madeira



9. Não se despedir em cima de uma ponte



10. Usar amuletos



11. Não deixar chinelo ou sapato de cabeça para baixo



12. Vestir roupa branca



13. Não deixar que varram seus pés





Com informações dos sites Metrópoles e Istoé Dinheiro.