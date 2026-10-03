TNOnline transmite apuração ao vivo das Eleições 2026

Cobertura começa às 16h50 deste domingo (04); os espectadores podem ativar um lembrete antecipado no canal oficial do veículo no YouTube

O TNOnline realiza neste domingo (04) a transmissão ao vivo da apuração dos votos das Eleições 2026. A cobertura especial do pleito começará a partir das 16h50 e poderá ser acompanhada simultaneamente pelo site de notícias e também pelas redes sociais.

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A programação multimídia promete trazer todos os detalhes da reta final do dia de votação e a contagem das urnas. Conforme anunciado para a transmissão, o público terá acesso a "análises exclusivas, os dados, a movimentação em toda a região e a cobertura completa, minuto a minuto, pela equipe de jornalismo do TNOnline e do jornal Tribuna do Norte".

Para não perder o início da contagem, os espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV. VEJA AQUI.

