TNOnline entra na seleção nacional do programa Google Labs; entenda

O TNOnline, do Grupo Tribuna, é um dos 100 portais brasileiros escolhidos para o Programa Local Lab, da Google News Initiative (GNI), que incentiva o crescimento sustentável de empresas jornalísticas do país. O GNI Local Lab, que oferta apoio técnico, análises e treinamento de equipes, tem parceria das três maiores associações jornalísticas do Brasil: Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação de Jornalismo Digital (Ajor).

Como um dos maiores portais de notícias do Paraná, o TNOnline já havia sido escolhido pelo Google, em 2020, para integrar o Fundo Global de Jornalismo, que envolve 5,3 mil portais de veículos de comunicação em todo o mundo. O site do Grupo Tribuna, na ocasião, concorreu com portais de notícias de 103 países, ao ser selecionado para receber investimentos do Google, através do Fundo Global de Jornalismo. A seleção obedece a rigoroso critério de audiência, credibilidade, conteúdo e perspectivas de crescimento na área digital.

A exemplo do Fundo Global, criado pelo Google, o objetivo do Local Lab, da Google News Initiative (GNI), é apoiar cada vez mais o aprimoramento da produção de jornalismo para comunidades locais.

De acordo com o Programa Local Lab, da Google News Initiative (GNI), as equipes selecionadas vão receber apoio técnico, análises técnicas aprofundadas e treinamentos do Google para aperfeiçoar a estrutura digital, bem como questões técnicas, como engajamentos de audiência e o desenvolvimento de negócios. Esse programa será desenvolvido durante 10 meses, a partir de agosto de 2022, até março de 2023. Neste período, os portais integrantes do programa receberão apoio de especialistas e consultores e as empresas jornalísticas também poderão simular diferentes estratégias para desenvolver ou aprimorar modelos de negócios.

Os 100 veículos selecionados participarão de mentorias com associações parceiras, além de workshops do ecossistema de notícias para melhor compreender a audiência e o perfil do leitor brasileiro, bem como conhecer as melhores práticas de trabalho jornalístico digital.

Para o diretor geral do Grupo Tribuna, André Marçal de Oliveira, a escolha do TNOnline pelo Google demonstra a credibilidade e a importância do portal. “Concorremos com mais de 10 mil sites de todo o Brasil e ficamos entre os 100 selecionados para esse programa, o que também é uma forma de reconhecer a posição de destaque do TNOnline no cenário do jornalismo digital no Paraná”, afirma.

Além disso, ressalta André Marçal, recentemente o TNOnline também foi escolhido como parceiro do Google no projeto Google Destaques (News Showcase), no qual o usuário recebe, por meio de painéis, notícias de portais de confiabilidade, com uma seleção exclusiva de conteúdo.

“Isso vem ao encontro de nosso objetivo de aprimorar, cada vez mais, a qualidade de nossos produtos. E a parceria com o Google é fundamental neste sentido”. - André Marçal, diretor geral do Grupo Tribuna - André Marçal, diretor geral do Grupo Tribuna

Todas os conteúdos jornalísticos do TNOnline são disponibilizados via Twitter, Facebook e Instagram, para estreitar o relacionamento com os públicos do mundo digital nas mais diferentes plataformas. Além disso, a equipe faz uso de uma conta no aplicativo WhatsApp com dezenas grupos de notícias para encaminhar as reportagens e também receber sugestões de pauta, imagens e vídeos dos leitores. O crescimento de seguidores nas redes sociais também mostra que o portal é referência entre os usuários quando o assunto é notícia.







