TNOnline chega a mais de 35 milhões de visualizações em 2023

Faltando ainda duas semanas para o final de 2023, o site TNOnline, empresa do Grupo Tribuna, já atingiu a marca de mais de 35 milhões de visualizações neste ano. O número é 13,2% maior na comparação com o ano passado. Os dados, de 1º de janeiro a 14 de dezembro, são do Google Analytics e mostram o crescimento contínuo da audiência da página de notícias.

Os números consolidam o TNOnline entre os principais sites de notícias do Paraná. Com liderança absoluta nos acessos em Apucarana e região, a página obteve sua maior audiência em 2023 no mês de novembro, quando somou 3,6 milhões de visualizações.

O diretor vice-presidente do Grupo Tribuna, André Luís Marçal de Oliveira, destaca que a produção de conteúdo por jornalistas profissionais é um dos diferenciais do TNOnline. Com foco no jornalismo local e regional, o site é referência também quando o assunto é noticiário estadual. “Tanto é que nossas matérias são destacadas e publicadas frequentemente pelo UOL em sua home principal”, pontua.

André Marçal destaca ainda os constantes investimentos em infraestrutura, modernização de layout, além da contratação de agências de notícias para produção de conteúdo nacional e internacional.

TOP DE MARCAS



A qualidade do TNOnline é reconhecida pelos leitores. O site venceu em 2023 três categorias do prêmio Top de Marcas. Na categoria Site de Notícias Local, o portal foi lembrado por 57,3% dos apucaranenses, percentual cinco vezes maior do que o alcançado pelo segundo colocado, que foi lembrado por 11% dos entrevistados.

O índice também conferiu ao portal de notícias o prêmio Top Performance, pelo melhor desempenho entre todas as marcas líderes na pesquisa, considerando a diferença percentual das marcas em 2022 e os índices conquistados em 2023.

O site foi ainda o mais lembrado pelo público adulto, que alcançou o maior percentual considerando a diferença entre o seu índice no segmento de atuação e a quantidade de entrevistados nesta faixa etária, entre 20 e 54 anos.

REDES SOCIAIS

Além da audiência no site, o TNOnline vem se destacando nas redes sociais. A página do site conta hoje com 111,5 mil seguidores no Instagram e outros 174,5 mil no Facebook.

