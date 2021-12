Da Redação

TNOnline atinge 3,7 mi de visualizações em um mês

O TNOnline, site de notícias do Grupo Tribuna, atingiu a marca de 1,4 milhão em acessos únicos em novembro, ultrapassando 3,7 milhões de visualizações de páginas em apenas um mês. O portal de notícias, tem crescido ano após ano, fidelizando leitores e alcançando grande audiência em Apucarana, Arapongas, Londrina, Maringá, Curitiba e até em outros estados como São Paulo e Porto Alegre.

continua após publicidade .

Somente de Apucarana, sede do grupo, o portal recebe em média, mais de 110 mil acessos únicos por mês, tendo também grande audiência em todo Vale do Ivaí. Todos os dados são comprovados pelo Google Analytics.

“TNOnline se consolidou como um dos principais sites de notícias do Paraná por trazer conteúdo diferenciado, de credibilidade, com agilidade e dinamismo aos seus usuários. Tanto é que somos um dos treze parceiros em todo o Brasil do maior portal de informação da América Latina, o Universo Online (UOL)”, destaca o diretor vice-presidente do grupo, André Luis Marçal de Oliveira.

continua após publicidade .

A cobertura dos principais fatos de Apucarana e região é feita em tempo real. Por dia são escritas mais de 100 matérias pela equipe da redação, com foco regional, além das principais notícias do Brasil e do mundo que chegam pelas agências parceiras.

Ao longo dos anos as redes sociais tornaram-se fortes aliadas. Todas as matérias do TNOnline são disponibilizadas via Twitter, Facebook e Instagram, abrindo novos canais com o público. Além disso, a equipe faz uso de uma conta no aplicativo WhatsApp com mais de 20 grupos de notícias para encaminhar as reportagens e também receber sugestões de pauta, imagens e vídeos dos leitores. O crescimento de seguidores nas redes sociais também mostra que o portal é referência entre os usuários quando o assunto é notícia.

No Facebook são mais de 152 mil seguidores e mais de 34,7 mil no Instagram. Outro diferencial do TNOnline é sua plataforma multimídia com reportagens em vídeo e os programas: Jornal da Tribuna e o Papo TN, ambos transmitidos pelas redes sociais do grupo que ajudam levar informação de qualidade aos leitores.

continua após publicidade .

“O TNOnline está sempre inovando, além da mudança de layout, que tornou nosso site mais moderno e dinâmico, proporcionando ao usuário uma navegação mais fácil e intuitiva, teremos grandes novidades para 2022, dentre elas mais um novo estúdio para nosso portal com equipamentos de última geração”, disse o diretor-presidente Baltazar Eustáquio de Oliveira, o Taquinho.

O site também oferece aos leitores entretenimento com a Revista Uau!, e também artigos de opinião com os blogs e colunas de parceiros.

Terceiro maior site de notícias do Paraná

continua após publicidade .

No ranking Alexa, outra ferramenta usada para comprovar a audiência, o TNOnline aparece entre os três maiores portais de notícias do Paraná. Os dados do tráfego de usuários do site são coletados de forma automática, considerando o número de visualizações e o alcance das páginas em um período de três meses. “Isso demonstra como o TNOnline tem cada vez mais se consolidado entre os grandes portais do Estado”, destaca o diretor vice-presidente do grupo, André Luis Marçal de Oliveira.

De acordo com ele, em 2020 o portal de notícias foi um dos veículos de comunicação selecionados pelo Google, entre mais de 5,3 mil portais de todo o mundo para receber investimentos do Fundo Global de Jornalismo. “Tudo isso vem para demonstrar a cobertura séria e de credibilidade na produção de conteúdo de nosso portal”, enfatiza Oliveira.