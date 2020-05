TJ nega liminar para suspeito de acidente que matou duas pessoas em Apucarana

O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal de Justiça do Paraná, negou liminar solicitada pelo advogado de Henrique de Oliveira, motorista suspeito de provocar um acidente que matou pai e filha no dia 26 de abril. Através do despacho, o desembargador reforçou a decisão dada no último dia 1º pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Apucarana, José Roberto Silvério , que determinou a prisão preventiva do suspeito.

No despacho, o desembargador escreveu que "são inúmeros os fatos concretos para a prisão. Pela violência do acidente é óbvio que estava em alta velocidade", disse.

Para o desembargador, "a tentativa de fuga é evidente, até em razão da recente condenação por crime semelhante, e a controversa narrativa pela qual saiu da festa pela manhã e estava em casa, quando a pessoa que o acompanhava disse, palavra por palavra, o que ocorreu. O inquérito não vincula o tipo penal a ser apurado, caindo por terra tudo aquilo que é dito no recurso".

A colisão entre o carro do condutor e das vítimas aconteceu na BR-369, entre Apucarana e Arapongas. O acidente provocou a morte de uma criança de um ano e também do pai.

Denúncia

Também na noite desta terça, o promotor Gustavo Marcel Fernandes Sobrinho, do Ministério Público de Apucarana, denunciou o motorista de 27 anos por vários crimes. Segundo a acusação, ele deverá ser processado duas vezes pelos homicídios dolosos qualificados do pai e da filha e três tentativas contra as vítimas que sobreviveram (uma mulher e um bebê) e uma passageira do carro supostamente conduzido pelo suspeito.