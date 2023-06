Tiroteio no Sumatra deixa um morto e três feridos em Apucarana

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após serem baleadas no início da tarde deste sábado (10) na Rua Albino Ganassin, no Residencial Sumatra, em Apucarana, norte do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas não resistiu e morreu no local. Outras duas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Providência. A quarta vítima fugiu do local e, ferida, buscou sozinha atendimento médico. O atentado pode estar ligado à "guerra do tráfico" na cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, três bandidos encapuzados chegaram em um veículo Fiat Punto e desceram atirando. As vítimas estavam conversando em uma esquina do bairro, quando foram surpreendidas. Com características de execução, a Polícia Civil investiga agora se há relação com a "guerra do tráfico" na cidade, que já registrou outros assassinatos semelhantes na cidade desde o começo do ano.



Diversas cápsulas deflagradas foram encontradas no local e, segundo a PM, as armas utilizadas no crime tinham calibres 9 mm. e .380 mm.



Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.



Moradores da região acompanham o serviço das autoridades. Uma das vítimas usava um tornozeleira eletrônica. Veja:

Foto por Reprodução/WhatsApp As autoridades estão no local

O Instituto Médico Legal (IML) deve comparecer ao local em breve.

Matéria em atualização.

