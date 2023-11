Tiros são registrados no Jardim Colonial em Apucarana, diz PM

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quarta-feira (15) após disparos de arma de fogo serem registrados no Jardim Colonial II, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado pela PM cerca de quatro minutos após um homem ser morto a tiros em um bar na zona sul da cidade.

O homem que acionou os policiais afirmou que após os disparos, o atirador teria entrado dentro de uma residência próxima ao local. Ao chegar, o suspeito estava trancado na casa e se recusava a sair. Por conta disso, os policiais utilizaram um pé de cabra para retirar os pinos da dobradiça do portão.

Quando eles entraram, haviam nove pessoas na residência, segundo a PM. No entanto, após buscas, nada foi encontrado. O suspeito de realizar os disparos foi encaminhado para os procedimentos da polícia judiciária. A vítima também foi levada para a delegacia, de acordo com a PM. Sete estojos CBC 9MM LUGER, que foram encontrados na rua também foram apreendidos.

