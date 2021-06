Tirano Taurus apresenta: Mês da Diversidade; veja

Continua após publicidade

O Tirano Taurus Lancheria de Apucarana, lançou neste dia 1º de junho, a campanha: Mês da Diversidade. Um vídeo foi gravado especialmente para a divulgação, e contou com a participação de clientes e colaboradores: Veja:

Tirano Taurus

O Tirano Taurus Lancheria é formada por uma família apucaranense que desde 2002 trabalha no ramo, antes a empresa tinha outro nome e já já fazia sucesso, porém, em 2018, os proprietários decidiram mudar. "Antes chamávamos Ki Gostoso, mas como somos uma família bastante curiosa, começamos a buscas referências, sabores novos e resolvemos mudar totalmente, então no dia 28/05 de 2018 lançamos o Tirano Taurus Lancheria e desde então tentamos fazer o melhor para atender os mais variados clientes", explica um dos reesposáveis da lacheria José Guilherme.

A campanha Mês da Diversidade vem para proporcionar experiências novas aos clientes. "Muito mais que vender um produto, nós gostamos de proporcionar uma experiência para os nossos clientes, acreditamos que temos um ambiente democrático de pessoas de vários estilos, classes e gostamos do que é diferente, gostamos de estar perto de nossos clientes, de saber o que eles esperam dos nossos produtos, hoje temos varias plataformas de contato com os clientes, como o app TIRANO que além de tirar pedido tem o nosso jogo online que tem um premiações para os ganhadores, o nosso tirano cast, que é um canal onde conversamos com os clientes que que tem histórias que move a nossa sociedade, gostamos de compartilhar histórias, e convidamos a todos a virem participar deste mês da diversidade junto com o TIRANO TAURUS", disse José Guilherme.