Tio é suspeito de abusar de sobrinho de 3 anos em Apucarana

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25), suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho de 3 anos em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, segundo Boletim de Ocorrências (BO), da Polícia Militar (PM). O rapaz nega o abuso.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (26) em Apucarana

Os policiais militares tomaram conhecimento do suposto crime após a avó da criança, mãe do suspeito, ouvir o menino reclamar de dores nas partes intimas após o banho. Segundo a avó, a própria criança afirmou que o tio teria passado a mão nele.

continua após publicidade

Após os acontecimentos desta segunda-feira, uma das tias da vítima foi até a casa da avó da criança, com quem o menino mora, e ficou sabendo do ocorrido. Por conta disso, ela resolveu ir falar com o suspeito, que mora na residência e estava trancado em um dos quartos. Neste momento, ainda segundo a PM, o homem teria se exaltado e então ameaçado a própria irmã com uma faca. Ela precisou sair correndo pelos fundos da casa.

Após a polícia ser acionada, o rapaz fugiu do local. No entanto, horas depois, ele retornou para a residência e os PMs foram novamente acionados. De acordo com informações do Boletim de Ocorrências, ele então saiu da casa e se apresentou para a PM. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A criança, vítima do suposto abuso, foi encaminhada para o Hospital da Providência para receber atendimento.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito já tem uma condenação pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no ano de 2016.



Siga o TNOnline no Google News