Tio é preso por espionar sobrinha durante banho no Paraná

Um homem, de 26 anos, foi preso após espionar a sobrinha adolescente durante o banho. O suspeito ainda usou três facas para ameaçar a garota e uma amiga. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, na Vila Reis, em Apucarana, no norte do Paraná.

A jovem de 15 anos contou para a PM, que tomava banho quando percebeu que o tio estava espionando pela porta, então começou a pedir socorro.

Ainda de acordo com a polícia, uma amiga da adolescente estava na casa dela e foi oferecer ajuda, porém, viu que o tio estava com três facas de cozinha. De acordo com as vítimas, o suspeito tentou golpeá-las.

As duas ainda informaram que fugiram correndo para a rua e pediram ajuda de pessoas que passavam pelo endereço.

O jovem retornou para o interior da residência e abandonou as facas. O homem foi preso na frente de outros familiares que acompanharam a situação.

O tio foi levado para a delegacia. A delegada Luana Lopes informou que a jovem desistiu de representar criminalmente contra o parente. "Ele não chegou a encostar na jovem, ou cometeu nenhum algum ato libidinoso contra ela. A jovem tem 15 anos, ela e a avó preferiram não representar nesse momento, ficou configurado um crime de ameaça, mas elas também não representaram pelo delito. Ouvimos a jovem e os envolvidos. O tio foi liberado", explicou.