Da Redação

Tio é preso por espionar sobrinha durante banho em Apucarana

Um homem, de 26 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), após espionar a sobrinha, de 15 anos, durante o banho, e ameaçar a garota e uma amiga com três facas de cozinha. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, na Vila Reis, em Apucarana. Os policiais encaminharam o tio por importunação sexual para a 17ª SDP.

continua após publicidade .

A PM recebeu a informação de que a menina estava no banho, quando percebeu que o tio estava a espionando pela porta. No local, a equipe conversou com a adolescente, que relatou que estava tomando banho e percebeu que o homem estava a observando e começou a pedir socorro.

De acordo com o boletim, uma amiga da adolescente estava em sua casa e foi oferecer ajuda, mas viu que o tio estava com três facas de cozinha e tentou golpear as meninas.

continua após publicidade .

Ainda conforme o relatório, as duas fugiram para a rua e pediram ajuda de pessoas que passavam pelo local. O autor retornou para o interior da residência e abandonou as facas. Com a chegada das equipes policiais, outros familiares, entre eles, a avó e responsável pela menina, uma mulher de 56 anos, também estava na residência.

Diante dos fatos, o tio foi preso pelo crime de importunação sexual e encaminhado para a 17ª SDP.