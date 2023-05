Tio coloca faca no pescoço de sobrinha após discussão familiar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman

Um adolescente de 14 anos acionou a Polícia Militar (PM) no início da noite deste sábado, 06, em Apucarana, no norte do Paraná, depois de sofrer uma provocação homofóbica e ter a família agredida por um tio dele. O homem ameaçou a irmã do adolescente com uma faca no pescoço, e ainda, feriu a mãe dele com um pedaço de pau. O caso foi registrado no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Caminhoneiro embriagado é preso após provocar acidente, em Apucarana

Segundo o boletim de ocorrências feito pela PM, o garoto de 14 anos, contou que o tio passou na frente de sua residência, lhe chamou de “bichinha” e fez ameaças. Neste momento, o adolescente correu para o interior da casa. Por conta da situação, a mãe do adolescente pegou um cabo de vassoura e foi atrás do homem. Neste momento, ele pegou um pedaço de pau e jogou em direção das pernas da mulher, causando lesões no joelho.

continua após publicidade .

O homem ainda pegou uma faca na mochila de um amigo que estava com ele na rua, foi em direção a irmã mais nova do adolescente, que também é sobrinha dele, e colocando a faca no pescoço da menina, passou a fazer ameaças de morte.

Quando a equipe policial chegou no local, o agressor já havia fugido. Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) também esteve no local e foi até residência do agressor, mas ele não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News