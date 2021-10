Times de Apucarana estão nas semifinais dos Jogos do Estado

Da Redação

As equipes de futsal adulto masculino e feminino de Apucarana nos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) e de futsal sub-16 masculino do município nos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s), em suas fases regionais, estão classificadas para as semifinais das duas competições, promovidas pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo.

No final de semana com partidas em Marumbi e Cambira, foi realizada a última rodada da fase inicial dos JOJUP´s e dos JAP s.

No ginásio municipal de esportes de Marumbi, pela categoria sub-16, Apucarana derrotou Mauá da Serra pelo placar de 5 a 1 e se classificou em primeiro lugar do Grupo D com 9 pontos. Na semifinal, Apucarana encara Porecatu no dia 23 de outubro, às 10h20, no Ginásio de Esportes Professor Osmar Panício, em Jandaia do Sul. A outra semifinal será entre Arapongas e Rolândia.

Os jogos do futsal adulto masculino e feminino de Apucarana aconteceram em Cambira. No feminino, as apucaranenses venceram Cambira por 2 a 0. O time, treinado pelo professor Adenilson de Souza, o Like, obteve a primeira colocação do Grupo B com seis pontos. A semifinal ocorrerá no dia 23 de outubro, às 15h20, com Apucarana enfrentando Centenário do Sul, no Ginásio de Esportes Eduardo Vida Leal, em Jandaia do Sul. As agremiações de Guaraci e Jaguapitã fazem a outra semifinal.

Pelo naipe masculino, Apucarana bateu Cafeara por 5 a 1 e conquistou a primeira posição do Grupo B com 9 pontos ganhos. Na semifinal, dia 23 de outubro, Apucarana joga contra Arapongas, às 13h30, no Ginásio de Esportes Professor Osmar Panício, em Jandaia do Sul. A outra semifinal será entre Jandaia do Sul e Cafeara.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, está confiante nas equipes de futsal nessa reta final dos jogos. “Os três times estão invictos, venceram todas as suas partidas na fase inicial e lideraram os seus grupos. Por isso, acredito que todas as equipes de Apucarana têm boas chances de alcançar os títulos nas três categorias. Nessas competições os times contam com a torcida e o apoio do prefeito Junior da Femac que está contente com o desempenho dos apucaranenses nos JOJUP´s e nos JAP´s”, disse o professor Grillo.

HANDEBOL – O time adulto de handebol masculino de Apucarana obteve na quadra da Vila Jabur em Florestópolis, a terceira vitória na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), ao derrotar a equipe local pelo marcador de 35 a 30. Antes, os apucaranenses haviam vencido as agremiações de Arapongas e Ibiporã.No dia 23 de outubro, às 13h30, em Florestópolis, Apucarana enfrenta Prado Ferreira e se vencer a partida garante o título da modalidade.