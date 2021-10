Times de Apucarana avançam no Paraná Bom de Bola

Da Redação

As equipes de futebol de Apucarana nas categorias sub-16 e master venceram neste final de semana no Estádio João Lunardelli, em Porecatu, e avançaram para a semifinal na fase regional do Paraná Bom de Bola. O time sub-16 goleou Guaraci pelo placar de 9 a 0 e a agremiação master derrotou Arapongas por 2 a 1.

O jogo da categoria sub-16 ocorreu neste sábado, com os gols sendo marcados por Cacá (3), Guilherme Gonçalves (2), Kauan (2), Dolfini e Lucas Vivan. Na estreia da competição, os apucaranenses haviam vencido Mauá da Serra por 7 a 1.

A equipe de Apucarana, treinada por Paulo Leite e coordenada por Paulo Kisner, jogará no dia 16 de outubro, às 15h20, pela semifinal, contra Florestópolis. O outro duelo será entre Arapongas e Rolândia. Os vencedores disputam o título no dia 30 de outubro, às 15h20.

A partida na categoria master entre Apucarana e Arapongas foi realizada neste domingo. Os gols do time apucaranense foram feitos por Marcão e Garça, enquanto Bigu descontou. Na estreia do Paraná Bom de Bola, Apucarana havia vencido Rolândia por 3 a 1 na decisão por pênaltis após empate por 3 gols no tempo normal.

Treinado por Emerson Tejada, o time de Apucarana atua no dia 17 de outubro, às 8h45, pela semifinal, frente Pitangueiras. O outro confronto será entre Arapongas e Florestópolis. As equipes ganhadoras fazem a final no dia 31 de outubro, às 10h20.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que as equipes de futebol da cidade estão no caminho certo em busca de suas conquistas. “O final de semana foi positivo com os times tendo boas atuações e vencendo os seus jogos. A equipe sub-16 mais uma vez mostrou a sua força goleando o adversário e o time master fez boa apresentação e passou diante de Arapongas ficando em primeiro lugar no Grupo B. O prefeito Junior da Femac ficou satisfeito com o desempenho dos apucaranenses e acredita que os times têm totais condições de ficarem com o título”, destaca o professor Grillo.

O Paraná Bom de Bola é promovido pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, com a competição sendo realizada em Porecatu.