Da Redação

Time masculino do Apucarana Futsal vence e segue como líder

A equipe masculina do Sicoob Danês Apucarana venceu a segunda partida consecutiva e segue invicto na segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Após duas derrotas para o APAF na primeira etapa da competição, os Dragões do Norte ganharam por 3 a 1, em Paranaguá, no Ginásio Albertina Salmon.

Rodrigo, Deninho e Mateus Cabo marcaram na vitória, que coloca o time apucaranense na liderança isolada do grupo B, com seis pontos conquistados. Medianeira e São Miguel seguem atrás com três pontos cada. O APAF ainda não venceu na segunda fase e é o lanterna com zero pontos.

Próximo confronto do Apucarana Futsal será dia 2 de outubro, no Ginásio Lagoão, contra o São Miguel.