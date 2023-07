Time de voleibol de Apucarana vence o segundo jogo na Liga de Maringá

A equipe masculina adulta de voleibol de Apucarana conquistou na semana passada no ginásio de esportes do Clube Olímpico, a segunda vitória no Grupo B pela fase inicial da Liga Amadora Regional de Maringá ao derrotar a APCEF por 2 sets a 1. Na próxima rodada a agremiação jogará em 16 de julho em Maringá, com adversário que ainda será definido pela organização do campeonato.

“A equipe de voleibol de Apucarana segue firme e forte em sua caminhada na liga, obtendo o seu segundo triunfo depois de perder na estreia da competição para o New Conecction, de Maringá. O time, que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac, também disputará nesse ano os Jogos Abertos de Cambé e os Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Nas duas competições, e equipe tentará o bicampeonato”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na vitória sobre a APCEF, Apucarana utilizou os jogadores Paulo, Alexandre, Gabriel Piassa, Marcos, Gabriel Hirose, Murilo, Renan, Anderson, Hugo, Allan, Andrey e Lucas Paparazzo, que foi eleito como o atleta destaque da partida.

Na segunda rodada da competição, a equipe havia vencido o time de Paiçandu por 2 sets a 0, confronto que aconteceu no ginásio de esportes daquele município. Nessa partida, o oposto Gabriel Piassa foi escolhido como destaque.

Ainda na primeira fase do campeonato regional, Apucarana enfrentará as equipes do Country Club “A”, Presidente Prudente-SP, V8/Londrina, Karasuno/Acema e Authentic.

O campeonato da Liga Amadora Regional de Maringá iniciou no mês de março e tem a presença de 70 agremiações, divididas em cinco categorias.

