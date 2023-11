Time de voleibol apucaranense é campeão da Série Prata

Ao vencer nesse sábado à noite (25), no ginásio de esportes do Country Clube em Maringá, o time do Mandaguari pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 25/21 e 25/20, a equipe masculina de voleibol de Apucarana foi campeã da Série Prata do Campeonato Regional da Liga Torre Verde da Liga Maringaense.

“Fomos campeões no final de semana, com a partida decisiva sendo muito disputada. Foram dois sets equilibrados em que o nosso time soube controlar o jogo, ser mais efetivo nos saques, finalizar nos pontos e alcançar a vitória”, destaca o professor Lucas Paparazzo.

Destaque nesse sábado para o central Anderson, que foi escolhido pela organização do campeonato como o melhor atleta da partida.

Foi a oitava vitória da equipe na competição regional, iniciada no mês de março. Os apucaranenses também haviam vencido as agremiações do Paiçandu (duas vezes), Authentic, APCEF/Maringá, Karasuno/Acema, V8/Londrina e New Connection.

“Foi mais uma conquista do voleibol masculino de Apucarana, com os atletas recebendo os parabéns num campeonato longo que teve a duração de nove meses e com a equipe tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Nessa temporada o voleibol masculino de Apucarana também participou da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAP´s) em Porecatu, e dos Jogos Abertos de Cambé. Na primeira competição, os apucaranenses ficaram em quarto lugar e no segundo evento o time faturou a medalha de bronze. Já em 2022, a equipe foi campeã dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVIs) e dos Jogos Abertos de Cambé.

A equipe masculina de voleibol de Apucarana conquistou o título da Série Prata em Maringá com os atletas Alexandre, Paulo, Guilherme, Gabriel Piassa, Gabriel Hirose, Marcos, Miguel, Alan, Hugo, Anderson, Renan, Andrey, Luan, Murilo, Adalberto e Bruno.

