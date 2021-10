Da Redação

Time de handebol de Apucarana tenta o título nos JAPs

A equipe masculina adulta de handebol de Apucarana pode conquistar neste sábado (23), na quadra da Vila Jabur em Florestópolis, o título da fase regional dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s).

continua após publicidade .

Para conseguir esse objetivo o time apucaranense precisa derrotar Prado Ferreira. O jogo é válido pela penúltima rodada da modalidade. Em seguida, às 19h20, a agremiação da casa recebe Arapongas.

Treinada pelo professor Alessandro Ferreira, a equipe apucaranense lidera a competição estadual com 6 pontos, seguida por Prado Ferreira 4, Arapongas 2, Florestópolis e Ibiporã 0. Neste domingo (24-10) ocorrerá a última rodada com Prado Ferreira x Arapongas e Florestópolis x Ibiporã.O time de Apucarana tem campanha 100 por cento na competição. Na estreia dos JAP´s venceu Arapongas por 32 a 27. Depois os apucaranenses derrotaram Ibiporã por 31 a 18 e na rodada passada ganhou de Florestópolis por 35 a 30.

continua após publicidade .

Apucarana na partida neste sábado não poderá utilizar o atleta Rafael Hidalgo, que sofreu uma torção no joelho. Ele se contundiu durante a semifinal do Campeonato Paranaense da Série Bronze que aconteceu no último final de semana em Corbélia (Oeste do Estado).Apucarana contará com os jogadores Storm e Rodrigo (goleiros); Allison, Luan, Ezequiel, Alécio e Vitor (pontas); Mateus, Felipe, Hugo, Moisés e Ângelo (meias); Leonardo e Juninho (centrais); e Odair (pivô).

O técnico Alessandro Ferreira diz que Apucarana teve uma boa participação no Paranaense e que no próximo sábado vai lutar pelo título dos JAP´s. “Fizemos boa campanha no Paranaense chegando até a semifinal e saímos com um saldo positivo com relação ao nosso projeto. Claro que o objetivo era subir para a Série Prata, mas infelizmente não saiu como planejamos. Mas seguimos com o projeto para o próximo ano, com outros objetivos e ambições ainda maiores. Temos mais uma meta nesse ano que é a conquista dos Jogos Abertos do Paraná. Estamos invictos na competição e vamos fazer de tudo para trazer o título para a nossa cidade. Agradeço a todos os nossos patrocinadores, a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana e ao Conselho Municipal de Esportes pelo apoio durante a temporada”, destaca Alessandro.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, elogiou o time na disputa do Campeonato Paranaense e acredita na conquista do título em Florestópolis. “A equipe mostrou qualidade e fez bom papel no Paranaense chegando na reta final da competição. Nos Jogos Abertos o time faz ótima campanha e tem tudo para ficar com a taça. Nessas duas competições, a equipe teve todo o respaldo do prefeito Junior da Femac que vem incentivando as mais diversas modalidades no município”, frisa o professor Grillo.