Time de futsal feminino de Apucarana é destaque no PR; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O time comandado pelo treinador Adenilsom de Souza, o Like, é líder isolado no campeonato com 27 pontos

A Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) vem se destacando na Série Prata do Campeonato Paranaense. Em dez jogos disputados na competição, a equipe venceu em nove rodadas e perdeu apenas um confronto, o que corresponde a impressionante marca de 90% de aproveitamento. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O time comandado pelo treinador Adenilsom de Souza, o Like, é líder isolado no campeonato com 27 pontos conquistados, 5 a frente do vice-líder Umuarama, que tem 22. A equipe apucaranense se destaca também no critério de saldo de gols. Com apenas 15 gols sofridos, sendo a melhor defesa do torneio, o time já balançou a rede 52 vezes.

Segundo o técnico do Apucarana, a grande fase que a equipe vive acontece principalmente pelo entrosamento que as jogadoras construíram desde a temporada passada. “Nós estamos fazendo uma campanha bem sólida. Temos um time que não teve nenhuma demanda da temporada passada, mantivemos o mesmo grupo e isso é um fator muito positivo para essas conquistas”, comentou.

continua após publicidade .

Entre os gols feitos do clube no campeonato, 16 deles foram na última partida disputada, contra o penúltimo colocado Ivaiporã, que marcou três gols de honra, no último sábado (2), no Ginásio de Esportes Lagoão. Para Like, a goleada aconteceu mais pela qualidade de seu time, do que incompetência do adversário. “Eu fiquei surpreso pelo placar, mas não pela performance do time. Ivaiporã é um time qualificado, mas muita coisa deu certo, o entrosamento, as jogadas que estávamos pontuando e foram encaixando o nosso jogo”, revelou.

Apesar da equipe se manter quase a mesma para esta temporada, um reforço de peso chegou para ajudar o time. Andreia Aparecida dos Santos, também conhecida por Bixo, é a vice artilheira do campeonato com 12 gols assinalados. “Na maioria das vezes eu consigo fazer bastante gols, mas é porque eu treino muito também. Se Deus quiser vou continuar na briga pela artilharia e terminar lá no topo”, disse a atleta, que atua como ala na equipe.

O time vai muito bem dentro de quadra, no entanto sofre com falta de apoio, segundo o comandante Adenilsom. “A prefeitura dá um suporte para nós, mas a questão financeira, com relação a alimentação, taxa de arbitragem, primeiros socorros infelizmente a gente não tem. A cidade é um polo industrial e nosso time não tem material para aquecimento e treino. Se algum empresário tiver interesse e quiser colaborar com as meninas a gente agradece”, comentou o treinador.

continua após publicidade .

Restam apenas mais duas rodadas para o término primeira fase, mas Apucarana já se garantiu na fase do mata-mata. Veja: null - Vídeo por: Reprodução













Siga o TNOnline no Google News