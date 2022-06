Time de Apucarana conquista título da Copa Norte Paraná

Da Redação

A equipe da Escola Arena 7, de Apucarana, conquistou no sábado no campo da Vila 8, em Arapongas, o título da Copa Norte Paraná de Futebol 7 Society, categoria sub-14, ao derrotar na final o São Caetano, de Londrina, por 1 a 0, com gol do atacante Otávio de Paula, cobrando pênalti.

Destaque na partida também para o goleiro Karlos Ariel, o Dida, do time apucaranense, que fez grandes defesas e ajudou a sua equipe ser campeã. Também ganharam o título na “Cidade dos Pássaros” os jogadores Wallace Guarilha, Matheus Santiago, Gabriel Moreira, Davi Pitarello, Pacatinho, Luiz Boza, Felipe Gabriel, Vitor Farinelli, Otávio Janoni, Cauan, Eduardo, Murilo Gomes e João Boza.

O treinador Ângelo Danilo, da Arena 7 (antiga Escolinha Furacão), parabenizou os seus atletas pela conquista, agradeceu a organização da copa e disse que essa é a sua última participação na agremiação apucaranense. “Estou dando um tempo nessa carreira, encerrando as minhas atividades na escolinha, mas feliz por se despedir sendo campeão na categoria”, destacou Ângelo.

A competição regional também contou com a participação de equipes das cidades de Arapongas, Rolândia e Mandaguari.