Tim fora do ar em Apucarana e Arapongas; saiba o que aconteceu

Da Redação

Os clientes da TIM notaram o problema no começo da manhã

Moradores de Apucarana e também de Arapongas, no norte do Paraná relataram ao TNOnline que estavam com problemas nos serviços prestados pela Tim.

Os usuários reclamaram que não era possível realizar ligações, além disso, estavam com dificuldades de acessar a internet, serviços ofertados pela empresa.

Os clientes da TIM notaram o problema no começo da manhã e a instabilidade continuou durante a tarde. Conforme apurou a reportagem do TNOnline, ocorreu um rompimento na fibra e afetou as duas cidades.

Em nota enviada ao TNOnline, a Tim explicou: "A TIM informa que alguns clientes das cidades de Apucarana e Arapongas tiveram seus serviços de dados e voz afetados, na manhã e início da tarde desta quinta-feira (16), devido a duplo rompimento de fibra na região. A rede foi normalizada após reparo".

