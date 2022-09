TikToker de Apucarana coleciona mais de 100 videogames antigos; veja

Da Redação

Uma coleção composta por mais de 100 videogames antigos é o sonho de consumo de muita gente por aí. Não foi diferente com o apucaranense Fernando Floriano, de 46 anos, que iniciou a coleção há mais de 10 anos e conta com mais de 30 mil seguidores no TikTok. A paixão pelo mundo dos games começou ainda na infância, quando ganhou seu primeiro videogame: o inesquecível Atari. Veja o vídeo abaixo.

A coleção de Fernando inclui desde os clássicos Odyssey e Tele-Jogo até os mais incomuns como o Virtual Boy, um console portátil projetado por Gunpei Yokoi, pai de criações famosas como Game & Watch e Game Boy, que foi lançado em agosto de 1995, e se tornou o maior fracasso da Nintendo, e o Zeebo.

"O principal problema do Virtual Boy, que é um dos meus preferidos, estava justamente em tentar revolucionar em uma época em que ainda não era possível. Por isso, ele é considerado até hoje o maior fracasso da Nintendo", explica o apucaranense, que conta também com diversos Play Station, Nintendo Wii, Xbox, Game Boy, entre outros.

Entre os Plays Stations, está uma edição limitada, um Playstation 2 edição especial pink, e também um Xbox 360 Star Wars – Limited Edition, com controles dourados.

O Playstation é rosa mesmo. Muitas pessoas perguntam se ele foi colorido depois que comprei, mas não. O game é assim mesmo. O videogame do Star Wars também é muito bonito e chama a atenção" - Fernando Floriano, colecionador

Durante o período em que começou a coleção, Fernando também ganhou amigos, principalmente colecionadores de várias partes do país e até do exterior. “Essa é uma das partes boas de ser colecionador. Você conhece bastante gente com os mesmos interesses”, comemora o apucaranense, que também pode contar com o apoio da esposa e dos dois filhos.



Tiktoker

No TikTok, com o perfil 'New Street Games', o apucaranense procura criar um conteúdo nostálgico e conquistou mais de 30 mil seguidores. "Minha intenção é fazer com que as pessoas voltem no tempo. Vendo esses videogames e jogos antigos, acabamos nos transportando por alguns instantes até uma época de nossas vidas onde as coisas eram mais simples", observa Fernando, que trabalha também como pedreiro.

Além dos videogames, o apucaranense também coleciona monitores de computador dos filmes Toy Story e Carros, e das Princesas da Disney. "Lembro de todas as pessoas que já comprei até hoje. Além disso, todos os aparelhos funcionam até mesmo os mais antigos", comenta.









