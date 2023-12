Tião da Femac recebe título de Cidadão Honorário do Paraná; vídeo

O empresário Sebastião Ferreira Martins, o Tião da Femac, recebeu na noite desta quinta-feira (30) o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná, durante solenidade realizada na Câmara de Apucarana. Pai do prefeito Junior da Femac (PSD), ele teve a homenagem aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em março deste ano. O projeto de lei foi proposto pelo deputado Anibelli Neto (MDB). Veja vídeo abaixo

Além do prefeito Junior da Femac e do deputado Anibelli Neto, estiveram presentes também na cerimônia o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, Lauro Junior (União Brasil), o deputado federal Sérgio Souza (MDB) e o ex-governador Orlando Pessuti (MDB), além de vereadores, familiares e outros convidados.

Tião da Femac agradeceu a homenagem. “Diante dos obstáculos que apareceram, eu consegui ter forças para superar e chegar hoje num momento como esse. Então eu estou feliz, grato a Deus, aos amigos e à minha família. Gratidão! Nem esperava um título desse, para mim foi muito importante”.

O deputado Anibelli Neto destacou a trajetória do empresário. “A intenção nossa quando propusemos essa honraria, ela foi atingida, e a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando este momento. Apesar das dificuldades, ele (o homenageado) declara a sua alegria pela vida e pela família, e a satisfação de viver. Que isso sirva de estímulo para todos aqueles que hoje se fizeram presentes”, pontuou.

Já o prefeito Junior da Femac disse que a entrega do título para o pai se trata de um "momento maravilhoso". “É um momento de reafirmação de valores que a gente acredita, de fé em Deus, família, trabalho e alegria; tudo isso que é o que a trajetória do meu pai representa para todos nós. Para nós, de Apucarana, para nós da família, é uma homenagem maravilhosa. Eu tenho certeza que o Paraná fica mais bonito tendo como filho o nosso querido Sebastião Ferreira Martins, o Tião da Femac”, afirmou.

Veja o vídeo do evento

O empresário foi homenageado na noite dessa quinta-feira (30) na Câmara Municipal de Apucarana. TnOnline TV

BIOGRAFIA COMPLETA

Sebastião Ferreira Martins nasceu em 22 de outubro de 1948 na cidade de Nova Rezende/MG, filho de Antonio Ferreira Martins e Leonina de Rezende Martins. Chegou ao Paraná com seus pais em 1949, vindo a residir na zona rural do município de Jaguapitã. O pai do empresário trabalhou em lavouras de café, enquanto a mãe dele deu aulas em uma pequena escola municipal.

Na escola em que a mãe lecionava, Sebastião fez o 3º ano primário. Depois de idas e vindas dentro de Jaguapitã, em 1962, chegou a Apucarana, junto com seus pais, irmãos e irmãs. Chegando em Apucarana, terminou o primário no Colégio Alberto Santos Dumont e, para ajudar nas despesas da família, começou a trabalhar. Sem parar de estudar, fez ginásio no Colégio Nilo Cairo, e o então Segundo Grau no Colégio São José de Apucarana, juntamente com o Curso Técnico em Comércio, no mesmo colégio.

Já com 18 anos, depois de ter trabalhado em diversos empregos, Sebastião apresentou-se no Exército e foi apto para servir no Rio de Janeiro, iniciando no ano seguinte (1968). Nesta fase de sua vida, Sebastião teve uma mudança. No período que aguardava sua ida para o Exército, foi ajudar seu irmão mais velho, que não estava bem de saúde, no setor de transporte, trabalhando como motorista. Ocorre que em uma viagem de São Paulo para Belo Horizonte, ele e seu irmão sofreram um grave acidente, que resultou na morte de seu irmão e muitos ferimentos, que resultaram em uma perna amputada.

Este fato grave não tirou a vontade de Sebastião de ir à luta para vencer na vida. Ficou em Belo Horizonte por quatro meses, voltando então para Apucarana. Foi trabalhar na Prefeitura e lá ficou por dois anos na gestão de Saul Guimarães.

Em 1971, juntamente com um sócio, iniciou seu caminho como empresário, no ramo vendas de enxovais e cobertores da S.A Fabril Scavone de Atibaia, de São Paulo.

Desta semente plantada em 1971, nasceu o que hoje é o grupo Femac. Em 1973, por força da realidade econômica da época, migrou para o ramo da indústria no setor de artefatos de cimento.

Em 1972, Sebastião casou-se com a professora Maria Toschi Venério Martins, filha do empresário José Paulo Venério e Galerana Toschi Venério. Em 12 de setembro de 1973, nasceu o primeiro filho do casal, Sebastião Ferreira Martins Junior (Junior da Femac), hoje prefeito de Apucarana. O casal teve mais dois filhos, o advogado Luis Candido e o médico José Antonio. É avô de cinco netas e dois netos.

Voltando para sua vida empresarial, Sebastião continuou acreditando e investindo no ramo de artefatos de cimento, mas não deixou de trabalhar em outros ramos, como construção civil, loteamentos, imobiliária e materiais para construção. Formou-se também em Técnico em Transações Imobiliárias.

Em 1988, Sebastião foi para Londrina e assumiu a direção do Clube Campo do Café. Por determinação do prefeito na época, Sr. José Domingos Scarpellini, foi nomeado representante do Município de Apucarana no Copadi - Consórcio de Proteção da Bacia do Rio Tibagi, com sede em Telêmaco Borba. Na Copadi, Sebastião ficou por dois anos, onde juntamente com prefeitos e secretários, deu sua parcela de trabalho para o bem deste importante rio de nosso Estado.

Voltando para a direção das empresas em Apucarana, em 1993, juntamente com um grupo de empresários, organizou e fundou a Associação das Indústrias de Fabricantes de Lajes Pré-Moldadas do Norte do Paraná e foi eleito seu primeiro presidente. Em 1994, Sebastião e outros empresários do ramo da Indústria criaram o Sindicato Patronal das empresas de Pré-moldados de Cimento do Norte do Paraná – SINDCCON, com sede em Londrina, do qual Sebastião foi também o primeiro presidente, reeleito por três vezes. O sindicato abrange 200 municípios e, na época da sua fundação, o presidente da Fiep, da qual passaram a fazer parte, era o saudoso empresário Jorge Aluisio Weber.

Em 1995, o empresário Sebastião participou da chapa vencedora da eleição da Fiep, participando como conselheiro, quando foi eleito presidente o empresário José Carlos Gomes Carvalho.

Em 2004, participou como membro da chapa vencedora da eleição da Fiep, quando foi eleito o empresário e amigo pessoal, Rodrigo da Rocha Loures.Assumiu na sequência uma das vice-presidências da instituição, onde passou a responder pela pasta das Micros e Pequenas Empresas.

Sebastião liderou junto à diretoria da Fiep a criação das coordenadorias no interior do Estado, o que resultou na implantação de 17 Coordenadorias Regionais, aproximando a Federação das Industrias com os sindicatos patronais e empresários do interior do estado.

Em 2012, assumiu a direção da Coordenadoria Regional de Apucarana. No período que lá esteve, trouxe para Apucarana a construção de um moderno Colégio Sesi e de uma unidade do Senai.

Na política, foi candidato a prefeito de Apucarana em 1996 e candidato a deputado estadual em 1998. Foi também, por duas gestões, conselheiro da Acia– Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana.

Coordenou o grupo Amigos dos Anciões na reconstrução do Lar São Vicente de Paula de Apucarana. Na Igreja Católica, participou por cinco anos da construção da Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, como responsável financeiro, que tinha como pároco Jorge Vostal e o bispo Dom Romeu Alberti.

Sebastião e sua esposa participaram ainda assiduamente das pastorais Familiar, Marianos, Vicentino, Cursilho de Cristandade, Formação de Agentes de Pastorais, Cursos de Noivos e Catequese para Adolescentes.

