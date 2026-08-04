Tiago Cordeiro defende empréstimo de R$ 30 milhões em Apucarana





A aprovação de um crédito de R$ 30 milhões solicitado pelo prefeito Rodolfo Mota foi o principal tema da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana após o recesso legislativo, realizada na noite desta segunda-feira (3). O projeto, que tem gerado embates no parlamento e questionamentos da oposição, irá a votação definitiva em sessão extraordinária na próxima sexta-feira (7).



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O vereador Tiago Cordeiro utilizou o espaço para defender a proposta do Executivo. Segundo ele, o recurso é fundamental para solucionar "problemas crônicos" do município e será destinado a despesas de capital, o que inclui obras de infraestrutura, drenagem, saneamento, recuperação da malha viária e aquisição de maquinário para os 600 km de estradas rurais da cidade.

Cordeiro rebateu as críticas sobre o endividamento do município, destacando que Apucarana recuperou sua capacidade de investimento ao atingir a nota A na Capacidade de Pagamento (Capag). O parlamentar lembrou que a atual gestão assumiu a prefeitura com uma dívida herdada de quase R$ 1,3 bilhão, montante que já foi reduzido em mais de R$ 800 milhões.

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"Não é uma dívida improdutiva, mas uma dívida de investimento, de incorporação de patrimônio público, de infraestrutura que vai permitir o crescimento e o desenvolvimento da cidade", argumentou Cordeiro, ressaltando que ex-prefeitos também recorreram a empréstimos para viabilizar obras.

O orçamento municipal, estipulado em R$ 686 milhões, foi classificado pelo vereador como "muito apertado" frente às demandas estruturantes, especialmente no suporte ao agronegócio e na prevenção de danos causados por fenômenos climáticos como o El Niño. Ele também mencionou a necessidade de o município ter recursos em caixa para garantir contrapartidas em convênios firmados com o Governo do Estado.





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