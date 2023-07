Thor, primeiro cão a integrar o Canil de Apucarana, morre aos 11 anos

O 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana, no Norte do Paraná, informou que o cachorro Thor faleceu nesta terça-feira (18), aos 11 anos de idade, por causas naturais.

Nascido em 2012, o cão foi o primeiro a integrar o Canil Setorial do 10º BPM, inaugurado em 2015. Thor realizou a primeira apreensão de drogas e também deu início aos trabalhos de cinoterapia na unidade.

Durante sua trajetória, atuou em diversas missões, desde faro de drogas até interação com crianças e com a comunidade em geral. Extremamente dócil e preparado para o trabalho, o cachorrinho se "aposentou" no ano de 2021 e foi morar com o seu tutor, o cabo Augusto.

O 10º BPM informou sobre o falecimento do animal afirmando que o "dia amanheceu cinzento" e que Thor "deixará valiosas lembranças a todos os militares que puderam conviver e trabalhar com ele".

"Thor é mais uma estrelinha no céu, que agora descansa em paz", finalizaram. Veja:

