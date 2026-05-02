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Tetracampeão: apucaranense conquista mais um brasileiro de jiu-jítsu

Hilario Caldeira venceu japonês na final e se sagrou campeão pela faixa marrom; na modalidade, ele também já ganhou nas faixas branca, azul e roxa

Escrito por Vitor Flores
Publicado em 02.05.2026, 15:05:28 Editado em 02.05.2026, 15:07:40
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Tetracampeão: apucaranense conquista mais um brasileiro de jiu-jítsu
Autor Hilario Caldeira venceu japonês Keita Sako na final - Foto: Reprodução

O apucaranense Hilario Caldeira, 41 anos, conquistou nesta sexta-feira (1º) o título de campeão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu da CBJJ, que está sendo disputado em Barueri, no interior de São Paulo, no Ginásio Poliesportivo José Correia. A competição teve início no último dia 24 e segue até este domingo (3).

-LEIAMAIS: Atleta de Apucarana conquista título nacional de Jiu-Jitsu em Fortaleza

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Hilario competiu pela categoria máster (faixa marrom) e venceu a final contra o japonês Keita Sako, da equipe Carpe Diam. O apucaranense também superou o brasileiros Diogo Orlando dos Santos, da academia Atos Jiu-Jitsu, e Jeferson Oliveira Marques, da GF Team. Ao todo, o torneio reuniu aproximadamente 8 mil inscritos.

"Quero agradecer a Deus, a minha equipe BGT Jiu-Jitsu Army, e ao meu professor e mestre Julio Cesar, o Bigato, pois é ele quem vem a anos me treinando e ajustando minha técnica para tornar isso possível", disse Hilario, que também reconheceu o apoio da esposa, Bruna Fávaro Machado Caldeira.

"Estou muito feliz por mais essa conquista, pela quarta vez me sagrei campeão brasileiro pela IBJJF/CBJJ, campeonato de jiu-jítsu mais disputado do mundo. Contente também por subir no lugar mais alto do pódio em todas as faixas até agora: branca, azul, roxa e dessa vez na marrom", completou o apucaranense multicampeão da modalidade.

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Tetracampeão: apucaranense conquista mais um brasileiro de jiu-jítsu
AutorHilario Caldeira e família após conquistar o tetra - Foto: Reprodução
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