Testemunha presencia furto no centro de Apucarana e aciona PM

IMAGEM ILUSTRATIVA - a PM foi acionada por uma testemunha, que desconfiou da movimentação durante a madrugada

Um homem, que passava pela rua Gonçalves Dias, no centro de Apucarana, durante a madrugada desta quarta-feira (10), acionou a Polícia Militar quando desconfiou de uma movimentação estranha em uma residência. Ele teria visto três homens deixando a casa com umas malas e um aparelho de TV.

Quando a Polícia Militar chegou, a testemunha explicou que os três homens estavam com duas malas e uma televisão grande, provavelmente de 60 polegadas. No local, os policiais militares perceberam que a cerca elétrica e o portão da casa estavam danificados. Os policiais entraram e perceberam também a porta da casa arrombada.

Sem a presença de moradores, os policiais entraram e no interior da casa encontraram muitos móveis e objetos empacotados e também constataram que os ladrões deviam ter percorrido toda a casa, deixando um rastro de bagunça e coisas reviradas. Os policiais relataram que na casa encontraram também uma caixa vazia de televisor, de 65 polegadas, que poderia se tratar da tv grande citada pela testemunha.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a residência arrombada apresentava sinais de que os proprietários ou moradores estariam ausentes há algum tempo, somente com móveis e pertences pessoais. Os policiais tentaram encontrar informações sobre quem seriam os moradores e algum contato telefônico, sem sucesso.

O único contato possível os policiais encontraram num cartaz de prestação de serviço de uma empresa. Mas feito contato para relatar sobre o fato e verificar a relação com a empresa, os policiais relataram também não ter tido êxito. Sem saber exatamente o que foi levado, os policiais fizeram o relato para posterior contato com as vítimas.

