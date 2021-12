Da Redação

Terra plana?: humorista cita Apucarana em gravação

O humorista Rafael Portugal, um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, exibido pelo canal fechado 'Comedy Central', citou Apucarana recentemente em um dos programas ao falar sobre a terra ser plana. O vídeo acabou se espalhando em grupos do WhatsApp nos últimos dias.

Um dos outros apresentadores da atração, o comediante Rodrigo Marques, comentou: "Eu estou tendo um probleminha na internet. O pessoal está falando desse negócio de terra plana. O que você acha", perguntou para o humorista Rafael. Em seguida, ele logo disparou e falou sobre Apucarana: "Tem um pessoal que estuda pra caramba para entrar numa Nasa da vida, faz faculdade americana, mas quem está certo é o rapaz de Apucarana, da Capital do Boné", comenta.

Ele continua: "É aquele que fez uma maquete com caixa de fosforo que está certo. Então, manda esse cara de barco lá para o final da terra e depois avisa se ele chegar. Fala pra ele mandar uma selfie pelo WhatsApp quando conseguir chegar no final da terra", complementa.

A reportagem do TNOnline tentou encontrar o autor de um possível estudo que pode ter sido a causa da citação do humorista, mas ainda não obteve resposta.

Assista ao vídeo:

Terra plana?: humorista cita Apucarana em gravação - Vídeo por: Reprodução