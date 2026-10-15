Terminal Urbano: Programa Apucarana Integrada completa dois meses de operação







Dois meses após a implantação do Programa Apucarana Integrada, iniciado no dia 10 de agosto, o Terminal Urbano de Apucarana registra impactos positivos entre passageiros e comerciantes. A remoção das grades que separavam as plataformas de embarque das lojas permitiu a circulação livre dos usuários e a troca de ônibus com tarifa única. Se por um lado a mudança trouxe maior mobilidade e reaqueceu os estabelecimentos da área externa, por outro, os comerciantes situados no espaço interno — onde antes funcionava a Feira do Produtor — enfrentam a queda no fluxo de clientes e problemas frequentes de segurança.

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Terminal Urbano de Apucarana - Foto: Vitor Flores/TNOnline Terminal Urbano de Apucarana - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Maior mobilidade para usuários

Para os comerciantes instalados na área externa do terminal, a integração trouxe reflexos positivos imediatos no volume de vendas e na circulação de pedestres. O barbeiro Igor da Silva Melo, que trabalha no local há 12 anos, aprova a nova estrutura. "Eu gostei, ficou bem mais aberto, mais amplo, ficou um terminal um pouco mais moderno", destaca. Segundo ele, o trânsito de passageiros aumentou: "Teve mais movimento, melhorou porque agora o trânsito de pessoas aqui é maior. Ficou um terminal mais livre para todo mundo circular para lá e para cá."

A avaliação é compartilhada por Adelia Valin, comerciante de artesanato há quase uma década no terminal. "No meu ponto de vista, melhorou. Melhorou porque as pessoas que estavam lá dentro, que iam pegar ônibus e tinham que esperar, hoje vêm até as lojas, compram o que precisam e vêm conhecer", relata.

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Adelia Valin, comerciante de artesanato - Foto: Vitor Flores/TNOnline Adelia Valin, comerciante de artesanato - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Entre os passageiros, a facilidade de deslocamento é o principal ganho citado. A estudante Camile Luiza Pires Camargo, de 19 anos, pontua que a abertura facilitou a rotina diária. "Acho que ficou bem mais fácil para se locomover aqui, por conta que agora está aberto. Também ficou mais fácil por conta dos senhores também, não precisar chegar até aqui para ir no lugar", avalia.

A moradora do Distrito de São Domingos, Elisandra Teixeira da Silva, aprova o novo acesso comercial, embora faça um alerta quanto à segurança no local aberto: "Achei bom, melhor, mas com ele aberto é perigoso uma pessoa em situação de rua roubar a gente. Fora isso, achei bom. Mais prático a gente ir na loja, mais fácil."

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Insegurança no espaço interno

Em contraste com a movimentação na área externa, o setor interno do terminal vive uma realidade de esvaziamento. No local onde funcionava a Feira do Produtor, restam poucos comerciantes cercados por boxes ociosos.





Foto: Vitor Flores/TNOnline Foto: Vitor Flores/TNOnline

Geralda Fátima da Paixão, comerciante de brechó que atua no espaço há 27 anos, relata o impacto negativo após saída da feira do terminal. "A movimentação de pessoal aqui diminuiu bastante depois que tirou a feira, porque ficou um espaço muito vazio", afirma.

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Geralda Fátima da Paixão, comerciante de brechó - Foto: Vitor Flores/TNOnline Geralda Fátima da Paixão, comerciante de brechó - Foto: Vitor Flores/TNOnline

A comerciante aponta ainda episódios recorrentes de vulnerabilidade social e falta de segurança: "As pessoas às vezes têm medo de entrar, até porque a gente tem muito andarilho que anda aqui dentro. Tem bastante barraca vazia aqui que não foi cedida para ninguém e às vezes a gente pega eles dormindo aqui dentro, às vezes até sem roupa, fazendo xixi. Então é bem difícil para a gente enfrentar tudo isso, e esperamos que alguém olhe pela gente aqui."

Prefeitura projeta ações para 2027

Procurada para se manifestar sobre as reivindicações dos comerciantes e o futuro do espaço interno, a Prefeitura de Apucarana informou, em nota, que a área será avaliada em planos futuros do município.

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"Neste momento, a Prefeitura não possui um projeto definido para a área onde funcionava a Feira do Produtor. O espaço deverá ser incluído no planejamento do Município para 2027, quando serão avaliadas alternativas para sua destinação."

Em relação às queixas sobre episódios ilícitos e sensação de insegurança no local, a administração municipal orientou o acionamento imediato das forças policiais: "Em relação à segurança, caso algum cidadão identifique alguma situação ilícita, de risco ou atitude suspeita no local, a orientação é acionar imediatamente a Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153, ou a Polícia Militar, pelo 190."