Terça-feira ultrapassa os 30°C em Apucarana; veja a previsão

Na terça-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas com o dia anterior, ou seja, a tarde será abafada, com pancadas de chuvas isoladas, principalmente no interior do estado. Ao longo da tarde, as temperaturas chegam aos 34 °C no noroeste do estado. Entre a RMC e o litoral, ainda fica com mais nuvens e pode chover fraco e isolado, especialmente entre a Serra e faixa litorânea.

O site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta que a terça-feira deve ser quente em Apucarana. A máxima poderá chegar a 31°C e a mínima em 17°C. Não há previsão de chuva para o dia.

O período mais quente do dia será logo após o almoço, em torno de 13 horas. Beba bastante água para manter-se hidratado.

