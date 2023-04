Terça-feira será ensolarada com máxima de 30ºC em Apucarana

Da Redação

O sol predomínio sobre o município nesta terça

Nesta terça-feira (4), a condição é muito típica de outono no Paraná. As cidades situadas entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba devem amanhecer com temperaturas amenas e, inclusive, podem contar com a formação de nevoeiros. Conforme as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a amplitude térmica é destaque ao longo do dia.

Um exemplo disso é o que ocorre em Apucarana, norte do Paraná. A cidade deve registrar temperaturas agradáveis nas primeiras horas do dia, tendo como mínima 17ºC.

No entanto, por conta do predomínio do sol, os valores se elevam rapidamente no município e chegam à casa dos 30ºC.

De acordo com o instituto meteorológico, o dia será de tempo firma na Cidade Alta, sendo assim, não há previsão de chuva.

