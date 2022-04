Da Redação

Terça-feira será ensolarada com máxima de 26ºC em Apucarana

O tempo segue estável nesta terça-feira (19) em Apucarana e região, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme o instituto, a massa de ar frio continua atuando sobre o estado e, devido a isso, as temperaturas se mantém baixas e há baixa expectativa de chuvas. A precipitação acumulada para a Cidade Alta é de 0.0 mm.

continua após publicidade .

Ainda segundo o Simepar, apenas o centro-sul e leste do Paraná devem registrar ocorrência de chuva, que acontece de forma leve ou garoa. Uma maior concentração de nebulosidade também deverá ocorrer sobre essas regiões, principalmente nos períodos noturnos. Inclusive, o destaque fica com a possibilidade de desenvolvimento de nevoeiros.

Já em relação as temperaturas, Apucarana obteve mínima de 13ºC ao amanhecer. Já a máxima deve chegar aos 26ºC.