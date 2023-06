Terça-feira será de tempo firme com máxima de 24ºC em Apucarana

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a terça-feira (06) será de tempo firme em Apucarana, norte do Paraná. Ainda conforme o serviço meteorológico, o mesmo pode ser observado em municípios situados no sudoeste, oeste, noroeste e norte pioneiro.

O sol surge ao amanhecer e, de acordo com o Simepar, deve predominar durante o dia todo. Além disso, a terça-feira contará com poucas nuvens.

Situação bem distinta nas cidades localizadas entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e litoral paranaense. Nesses setores, o céu fica com muita nebulosidade, com possibilidade de chuviscos/chuvas fracas, especialmente no leste do estado.

Inclusive, não deve esquentar tanto.

Na Cidade Alta, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 24ºC.

