Terça-feira será de tempo estável em Apucarana e região

Continua após publicidade

O sistema de alta pressão permanece estacionado sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil, e mantém elevada a incursão de ar úmido em direção ao leste paranaense. Essa região tem um dia com muitas nuvens e pode até ter chuviscos no litoral. Nas demais regiões o tempo segue estável e quente.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15˚C e a máxima não deve ultrapassar os 24˚C. Não existe a previsão de chuva para a cidade e região.