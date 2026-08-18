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Terça-feira será de calor e tempo seco em Apucarana; veja a previsão

Simepar prevê máxima de 29°C na Cidade Alta e temperaturas próximas dos 34°C em municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Terça-feira será de calor e tempo seco em Apucarana; veja a previsão
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 71% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A terça-feira (18) será marcada pelo aumento das temperaturas e predomínio de tempo seco em Apucarana. Segundo o Simepar, não há previsão de chuva para o município, que deve registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C.

A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 71%, enquanto os ventos predominam de nordeste, com velocidade de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 40 km/h. A previsão indica precipitação acumulada de 0,0 mm e 0% de probabilidade de chuva.

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No Paraná, o aquecimento se intensifica ainda mais. As temperaturas devem se aproximar dos 30°C em praticamente todas as regiões, com marcas próximas dos 34°C em muitos municípios do Sudoeste, Oeste e Noroeste.

Os ventos predominam de norte e podem atingir intensidade moderada, principalmente durante a tarde e nas áreas do interior do Estado. Já no litoral, a presença de nuvens baixas e nevoeiros mantém as temperaturas mais amenas, especialmente nas praias.

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O Simepar também indica tempo estável e sem chuvas em todo o Paraná nesta terça-feira, sem condições para formação de geadas.

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Apucarana calor clima previsão do tempo Simepar
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