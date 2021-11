Da Redação

Terça-feira será abafada com máxima de 35º C em Apucarana

A terça-feira (23) será mais um dia quente na Cidade Alta. Conforme a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), Apucarana deve registrar máxima de 35º C. O município registrou mínima de 17º C ao amanhecer.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o Simepar, o tempo segue estável no município e região nesta terça, sendo assim, não há previsão de chuva.

Passa pelo mar uma frente fria do sul para o sudeste do país nesta terça-feira. No Paraná, mudam os ventos principalmente no leste do estado e não se descarta alguma chuva isolada entre o Estado e Santa Catarina, a partir das áreas de divisas. Um aumento maior de nuvens ocorre no setor da tarde para noite.