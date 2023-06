Terça-feira de tempo firme em Apucarana; máxima não ultrapassa os 20°C

Apucarana, cidade localizada no norte do Paraná, deve contar com uma terça-feira, dia 20 de junho, ensolarada e fria. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de alta pressão continua atuando sobre o estado, resultando em condições climáticas estáveis.

A influência desse fenômeno garante um dia de tempo firme na região da Cidade Alta.

À medida que o inverno se aproxima, é esperado que as temperaturas permaneçam baixas, especialmente durante as primeiras horas do dia.

A previsão do Simepar mostra que, por volta das 7h da manhã, os termômetros devem registrar a mínima de 7°C. É importante destacar que a sensação térmica no município pode ser ainda mais baixa por conta dos ventos.

Com o predomínio do sol, os valores apresentam uma pequena elevação. À tarde, a máxima deve chegar à casa dos 20ºC.

