Terça-feira de temperaturas agradáveis em Apucarana e região

Em Apucarana, a temperatura ao amanhecer foi de 16ºC

Nesta terça-feira (23) a estabilidade atmosférica volta a predominar sobre as regiões paranaenses. Com o sol predominando desde as primeiras horas do dia em várias regiões, a tarde será de temperaturas agradáveis, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Entre o centro-sul, Campos Gerais e a RMC, o dia amanhece com a presença de algumas nuvens baixas e/ou nevoeiros, mas ainda pela manhã o sol aparece. Em Apucarana, a temperatura ao amanhecer foi de 16ºC e a máxima deve chegar aos 25ºC, informou o Simepar.

Condições do Tempo 48h

A quarta-feira será de tempo estável e com o sol predominando em todas as regiões paranaenses, contribuindo para a elevação das temperaturas. Entre as regiões do centro-sul e o leste, ainda há um favorecimento para formação de algumas nuvens baixas e/ou nevoeiros entre madrugada e o amanhecer, mas ainda pela manhã o sol aparece.

