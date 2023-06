Terça-feira chuvosa em Apucarana com queda nas temperaturas

A terça-feira, dia 13 de junho, promete ser marcada por chuvas na cidade de Apucarana, localizada no Norte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de precipitações ao longo do dia, com maior intensidade prevista para a tarde. A quantidade acumulada de chuva esperada é de aproximadamente 6.2 milímetros.

Acompanhando as chuvas, as temperaturas também apresentarão uma acentuada queda no município. Segundo as previsões, a mínima esperada é de 13°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 16°C. Essa mudança no clima demandará uma adaptação dos moradores, que precisarão se preparar para um dia mais frio e úmido.

Isso também pode ser observado em outros municípios paranaenses. A instabilidade no estado ocorre por conta da atuação de uma frente fria. Na maioria das regiões do Estado ocorrem pancadas de chuva intermitentes. Como o sol quase não aparece em muitas cidades, as temperaturas apresentam pouca oscilação ao longo do dia e a sensação de frio se sobressai.

